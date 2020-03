Speler Juventus besmet met corona, Lukaku zit in quarantaine

Slecht nieuws uit de Serie A. Bij Daniele Rugani is namelijk het coronavirus vastgesteld. De centrale verdediger van Juventus zat het voorbije weekend gewoon in de selectie tegen Inter en daardoor moeten de spelers van beide ploegen nu in quarantaine.

Daniele Rugani is besmet met corona. Volgens zijn club toont hij nog geen ziekteverschijnselen, maar de quarantaineprocedure is wel gestart. Volgens Sporza geldt deze regel ook voor zijn ploegmaats, waaronder Cristiano Ronaldo, en de familie van Rugani. Ook bij Inter nemen ze maatregelen. De club van Lukaku speelde het voorbije weekend nog tegen Juventus. Rugani zat wel op de bank, maar sommige spelers zijn wel met hem in contact gekomen. De spelers en de staff van Inter moeten dus ook in quarantaine en alle activiteiten, zoals trainingen en wedstrijden, worden uitgesteld.