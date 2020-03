BREAKING: Kogel is door de kerk: OHL- Beerschot wordt zaterdag NIET gespeeld

De kogel is door de kerk! Of toch wat betreft de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot. De terugmatch in Vlaams-Brabant wordt uitgesteld door de Leuvense burgemeester.

OHL-Beerschot mag niet gespeeld worden van de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani. De wedstrijd wordt uitgesteld. Meer info volgt. pic.twitter.com/aQ0x3xst9e — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) March 12, 2020 📄|



Om veiligheidsredenen, heeft de burgemeester van Leuven beslist om de wedstrijd OHL - Beerschot (14/03) uit te stellen naar een latere datum.



--



Pour des raisons de sécurité, le bourgmestre de Louvain a décidé de reporter le match OHL – Beerschot à une date ultérieure. pic.twitter.com/dSjqJ6ardi — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) March 12, 2020 "De Stad Leuven vreesde, ondanks die beslissing, een grote samenscholing rond het stadion. Daarom werd er door de Pro League beslist de wedstrijd uit te stellen", berichtte OHL.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg OH Leuven - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (14/03).