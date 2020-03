Seizoensrevelatie bereidt zich al voor op Europa: stadion voldoet op enkele details na aan UEFA-normen

Momenteel staat Charleroi er goed voor in de strijd op Europees voetbal. De Carolo's bekleden de derde plaats en die geeft recht op de derde voorronde van de Europa League.

Het Stade du Pays de Charleroi zou op enkele kleine zaken na voldoen aan de UEFA-normen. Dat hebben de Storm Ultra's donderdag toch laten weten, nadat ze een lange vergadering hadden met het clubbestuur van de Carolo's.

Na de vergadering deelden ze het volgende mee op Facebook:

"In het geval van Europees voetbal kunnen we volgend jaar op Mambourg terecht. De voorrondes kunnen d'office in Charleroi worden afgewerkt. Voor de groepsfase zijn er nog enkele aanpassingen nodig".

Goed nieuws dus voor de fans van Charleroi, want zo kunnen ze (moest het zover komen) Europees voetbal volgen in hun eigen stadion. Niet altijd evident voor een club die niet tot de G5 behoort. Zo moest Antwerp dit seizoen uitwijken naar het Koning Boudewijnstadion.