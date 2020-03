Na verbod van Beverse burgemeester neemt Pro League een beslissing over de laatste speeldag in JPL

De laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League worden zondag in lege stadions afgewerkt. Hét vraagteken is momenteel de partij tussen Waasland-Beveren en KAA Gent. De Pro League is alvast van plan om stappen te ondernemen.

De burgemeester van Beveren heeft de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en KAA Gent op de Freethiel namelijk verboden. En dat zint de Pro League natuurlijk niet. "We behouden de andere zeven wedstrijden zoals gepland", aldus Stijn Van Bever bij Sporza. "Er zullen zondag dus minstens zeven wedstrijden gespeeld worden." Er zullen zondag minstens zeven wedstrijden gespeeld worden Nochtans staat er in de reglementen dat de laatste twee speeldagen tegelijkertijd moeten afgewerkt worden. In bepaalde gevallen kan een uitzondering worden toegestaan. "Het kan dat Waasland Beveren - Gent ook nog zal gespeeld worden", besluit de woordvoerder van de Pro League. "We overwegen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de burgemeester van Beveren."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Waasland-Beveren - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (15/03).