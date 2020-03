Penalty-specialist krijgt een nieuwe kans bij de nationale ploeg van Nederland

Tim Krul krijgt een nieuwe kans bij Nederland. Hij zit in de selectie voor de oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Spanje. Hij doet het dit seizoen uitstekend bij Norwich en hij werd een held in de FA Cup tegen Tottenham.

Tim Krul is helemaal terug van weggeweest. In 2014 werd hij nog de held op het WK door er in de strafschoppenreeks van de kwartfinale ervoor te zorgen dat Nederland kon doorstoten naar de halve finales.

De laatste jaren liep het iets minder, want de doelman liep een zware blessure op en hij kon zich niet meer opwerken tot een basisspeler. Tot dit seizoen, want hij doet het uitstekend bij Norwich. De penalty-specialist was een week geleden nog belangrijk door, dankzij een sterke strafschoppenreeks, Tottenham uit te schakelen in de FA Cup.

Nu lijkt hij van Ronald Koeman een nieuwe kans te krijgen, want volgens Het Nieuwsblad zit hij in de voorselectie voor de oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Spanje.