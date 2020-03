Hoe zit het in Europa? Bijna geen voetbal meer te zien, behalve in Rusland, Turkije, ...

Bijna overal in Europa zijn er maatregelen rond het coronavirus genomen en ze luiden bijna overal hetzelfde: geen voetbal. Toch zijn er nog enkele landen waar de bal wel zal rollen.

Bundesliga: nog één keer achter gesloten deuren

Ondanks de beslissingen in de omliggende landen heeft de DFB beslist om de 26e speeldag nog te laten doorgaan, zij het achter gesloten deuren. Dezelfde beslissing die door de Pro League in België werd genomen, maar die werd nog gecorrigeerd door hogere instanties. Na de 26e speeldag is het wel gedaan met voetballen in Duitsland.

Zo liggen de 'Big 5' competities na dit weekend stil. La Liga voor de komende twee weekends, de Premier League en de Serie A tot begin april. Wie nog wat voetbal wil zien op tv stemt dus best af op de Duitse eerste of tweede klasse. De Revierderby tussen Dortmund en Schalke staat op het programma. In de tweede klasse gaat de partij tussen Hannover en Dresden niet door. Timo Hübers van Hannover is besmet door het coronavirus.

UPDATE: Imiddels is deze informatie al achterhaald. De Duitse profliga heeft het voetbal stilgelegd tot en met 2 april.

Dan maar Russisch of Turks voetbal?

Schotland en Wales moesten er als een van de laatste landen aan geloven en zo houden er nog maar een paar competities stand. Bijvoorbeeld de Favbet League in Oekraïne, waar de komende twee speeldagen achter gesloten worden afgewerkt.

Er zijn nog twee competities die nog niet geplooid zijn voor Covid-19. In Turkije hebben de autoriteiten, toch niet tijdens het schrijven van dit artikel, nog geen enkele maatregel getroffen. Geen beperkingen dus in de Süper Lig. Zondag staat er overigens een interessante pot voetbal op het programma. Dan nemen Trabzonspor en Basaksehir, de nummers 1 en 2, het tegen elkaar op. Later op de dag is er de altijd beladen derby tussen Galatasaray en Besiktas.

Ten slotte wordt er ook in Rusland nog gevoetbald. Alle matchen van de Premier League gaan door. Voor de ploegen uit Moskou die thuis spelen worden er niet meer dan 5.000 fans in het stadion toegelaten.