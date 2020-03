🎥 Heerlijke beelden: supporters helpen elkaar in Mexico

Een supporter van Club América zit in een rolstoel en geraakt de trappen niet op richting de tribunes. Enkele supporters van tegenstander Atlanta komen de vrouw tegen en helpen ze prompt de trap op door haar rolstoel op te tillen, een gebaar dat kan tellen. Voetbal is duidelijk niet altijd oorlog.

Mocht u het zich afvragen, Club América won de heenwedstrijd in de kwartfinale met 3-0.

Atlanta United fans help a Club America supporter get to the stadium to watch her team. The beautiful game ❤️



