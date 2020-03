Leverkusen hoort komende zomer de kassa rinkelen: "Dat wordt een transfer van meer dan 100 miljoen"

Bayer Leverkusen bekleedt momenteel een knappe vijfde plaats in de Bundesliga. Met ex-Genkie Leon Bailey beschikt de subtopper over een toptalent, maar bij 'Die Werkself' loopt er nog eentje rond die in Duitsland als buiten categorie beschouwd wordt.

Kai Havertz is nog maar 20 jaar, maar is al vier jaar prof bij Bayer Leverkusen. Dit seizoen ging het niet altijd even makkelijk voor de jonge Duitser, maar in 22 wedstrijden was hij toch al maar weer goed voor zes doelpunten en vijf assists.

In het Algemeen Dagblad steekt zijn coach Peter Bosz de loftrompet over de aanvallende middenvelder: "Iedereen in Duitsland ziet hem als een wonderkind. Hij komt uit Aken, loopt hier sinds zijn achtste. Fijne jongen om mee te werken. Intelligent. Hij speelt ook piano."

100 miljoen euro

"In de winterstop hebben we beelden laten zien dat-ie te weinig in de 16-meter kwam. Nu doet hij dat weer vaker. Zijn aandeel in goals en assists schiet weer omhoog. Hij is komende zomer niet te houden. Dat wordt een transfer van 100 miljoen. Wat zeg ik: meer nog dan 100 miljoen."