🎥In Turkije wordt gewoon gevoetbald, al laat men niets aan het toeval over

In Turkije wordt er, net als in Rusland overigens, gewoon gevoetbald dit weekend. Hoewel, gewoon... Galatasaray neemt het zondag op tegen Besiktas, maar er wordt niets aan het toeval overgelaten.

Of het verstandig is om in deze omstandigheden te voetballen, valt te betwisten. Toch neemt Galatasaray duidelijk maatregelen. Zo doken onderstaande beelden vanmiddag op.



Daarin is te zien hoe enkele mannen de dug outs tot in de puntjes ontsmetten. Zo kan de doorgaans heetgeblakerde derby tegen Besiktas, het nummer zes in de Süper Lig, gewoon doorgaan zondag.