OFFICIEEL: KBVB vindt opvolger Walem bij U21 in eigen rangen, ook Sonck schuift een rijtje door

De KBVB meldt dat Jacky Mathijssen wordt aangesteld als de nieuwe coach van de Belgische beloften. De 56-jarige Limburger volgde in 2018 Gert Verheyen op bij de U19 en schuift door naar de U21. Assistent-coach Thomas Buffel (39) maakt dezelfde beweging.

Wesley Sonck, sinds 2017 coach van de U18, is op zijn beurt dan weer de opvolger van Jacky Mathijssen bij de U19. Hij krijgt met voormalig Rode Duivel Eric Van Meir een nieuwe assistent-bondscoach.

Bovenstaande verschuivingen brengen ook enkele wijzigingen met zich mee bij de U18, U17, U16 en U15.

