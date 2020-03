Na sneer aan Jordan Lukaku, steekt Wilmots nu de loftrompet over ex-smaakmaker Jupiler Pro League: "Zijn carrièreplan was perfect"

Het ziet er niet naar uit dat de Rode Duivels de komende maand(en) nog zullen samenkomen. Ook het EK staat op de helling. Voor enkele Belgen, momenteel in prima doen, zou dit een zware domper betekenen.

Zo is Thorgan Hazard aan een knap seizoen bezig bij Borussia Dortmund, nota bene zijn eerste in de kleuren van 'Die Schwarzgelben'. De broer van Eden was al goed voor vijf goals en tien assists in de Bundesliga.

De 26-jarige flankspeler maakte de voorbije jaren een bijzonder mooie evolutie door, dat merkte ook ex-bondscoach Marc Wilmots op in een interview bij Eleven Sports: "Door hem ben ik het meest verrast, maar zijn carrièreplan was perfect."

Stap per stap

"Vanuit België ging hij naar Mönchengladbach, een club uit de subtop, daar nam hij zijn tijd en nu zit hij bij Dortmund. Hij verbaast mij. Ik dacht eerst niet dat hij dit kon, maar hij heeft het gedaan. Ik vreesde dat hij het fysiek moeilijk zou krijgen met al die harde duels, maar hij bewijst dat hij dit goed verteert."