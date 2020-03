BREAKING: Anderlecht gaat nog stap verder in strijd tegen Corona

Het is de Belgische clubs ook menens in de strijd tegen het Corona-virus. RSC Anderlecht gaat nu zelfs nog een stapje verder dan nodig volgens de voorschriften.

Van de Pro League mogen de clubs nog trainen, zij het in beperkte groep en met het in acht nemen van enkele veiligheidsvoorschriften.

Maar RSC Anderlecht heeft in een persbericht op zondagavond laten weten dat ze nog een stapje verder willen gaan in de strijd tegen COVID-19. Ze schorten alle trainingen op Neerpede op en sturen de spelers dus helemaal naar huis. Buitenlandse spelers mogen afreizen naar hun moederland - de veiligheidsvoorschriften in acht nemend.

Verantwoordelijkheid opnemen

"De club vraagt de spelers om thuis te blijven en hun conditie te onderhouden via individuele trainingsprogramma’s die door de staf zullen worden opgesteld. Spelers en staf zullen via digitale communicatie in nauw contact blijven met elkaar", klinkt het.

"Op deze manier wil RSC Anderlecht haar verantwoordelijkheid opnemen in de wereldwijde strijd die de verdere verspreiding van het virus moet tegengaan. Door het annuleren van de groepstraining probeert de club bij te dragen tot het afvlakken van de curve met het aantal dagelijkse besmettingen."