Na de Premier League-baas, vreest nu ook die van andere topcompetitie voor einde van seizoen

Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse LaLiga ziet het vervolg van de competitie heel somber in. Volgens hem zou de Spaanse competitie wel eens definitief stopgezet kunnen worden door het coronavirus.

Bij de Spaanse krant AS gaf Tebas wat meer uitleg bij zijn uitspraken: "Ik heb het hele weekend videoconferenties gevoerd en telefoontjes gepleegd met Europese instituties en Spaanse clubvoorzitters. Er staat ons een cruciale week te wachten. Waar we nu mee te maken hebben is dat we de competitie gaan beëindigen".

Met die cruciale week doelt Tebas niet alleen op de verdere ontwikkeling van het virus maar ook op de vergadering van UEFA dinsdag. Daar wordt waarschijnlijk besproken hoe het verder moet met het EK, Champions League, Europa League en de nationale competities.

"Ik sta in contact met voorzitters van de competities in Italië, Duitsland en andere landen om de schema's op elkaar af te stemmen, maar we hebben te maken met een ernstig gezondheidsprobleem." Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land door het virus, met bijna 300 doden. Ook enkele voetballers zijn besmet.

Voorlopig staat Barcelona aan kop in het klassement in Spanje, met twee punten voor op Real Madrid. Ze zullen zich er in de hoofdstad alleszins niet bij neerleggen als Barcelona tot kampioen wordt benoemd als de competitie niet wordt utigespeeld.