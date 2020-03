Bondsvoorzitter wacht videoconference met UEFA af: "Dan zeggen of we akkoord zijn of niet"

Het is afwachten tot morgen om een indicatie te hebben over wat er met het EK gaat gebeuren. Dan staat er een videoconference met alle Europese lidstaten en de UEFA op het programma. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat wil nog geen voorbarige conclusies trekken.

Bayat wacht de vergadering af. Al gaan er in heel Europa luide stemmen op dat het EK niet kan doorgaan. “We zitten nu in een crisissituatie. We kunnen nog niet zeggen: ‘We gaan dit of dat doen.’ De UEFA heeft een aantal zaken voorbereid", zegt hij in HLN.

"We gaan nu discussiëren met 55 lidstaten, tous ensemble. We gaan vooral luisteren, en in functie van wat gepresenteerd is, kunnen we zeggen: ‘Akkoord of niet akkoord.’ Op dit moment was er nog geen communicatie met de lidstaten. We wachten de conferentie af. Alles wat we nu vertellen is speculatie."