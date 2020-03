Anderlecht nam al zelf het initiatief, vandaag stuurt Volksgezondheid waarschijnlijk de rest naar huis

Anderlecht gelaste zondag - net voor middernacht - al zijn trainingen af, als eerste club in België. Maar de rest zal normaal gezien vandaag of morgen wel volgen.

De Pro League heeft bij Volksgezondheid al raad in gewonnen. Of het nog wel verantwoord is om de spelers te laten trainen. Normaal gezien krijgen ze daarop vandaag een antwoord, maar het lijkt erop dat Volksgezondheid het advies gaat geven om alles stop te zetten.

Vandaag zijn er nog heel wat clubs die hun spelers laten komen om te trainen. Er zijn wel maatregelen genomen, maar in Nederland zijn alle trainingen al afgelast. België zal vandaag normaal gezien volgen.