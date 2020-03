Wat als we in juli nog voetballen in het huidige seizoen? Antwerp heeft bijvoorbeeld vijf spelers die op 30 juni einde contract zijn

Het scenario dat er tot in juli gespeeld wordt is wel degelijk reëel. Als het EK wordt opgeschoven en de datum dat er terug kan gespeeld worden ook, kan het dat de play-offs tot in de zomermaanden duren. Maar wat met de aflopende contracten.

Het was een vraag die we gisteren ook al voorlegden aan verschillende managers, maar die konden er toen geen antwoord op geven. Stijn Boeykens, vertegenwoordiger van spelersvakbond Sporta, ziet wel hoe dat moet verlopen. Zo heeft Antwerp wel vijf spelers rondlopen die einde contract zijn op 30 juni. "Als er wordt voortgespeeld tot in de maand juli, dan moet dat volgens de regels van het lopende seizoen", zegt hij in HLN. "Als er contracten zijn die aflopen, dan lijkt het mij logisch dat die automatisch worden verlengd tot het einde van het seizoen. Maar dan wel van álle spelers die einde contract zijn. Het kan niet zijn dat een club het contract van speler x of y verlengt voor de periode die nodig is, maar dat bijvoorbeeld niet doet voor speler z, omdat daar toch niet meer op wordt gerekend." Ook gehuurde spelers moeten dan verlengd worden. "Als het over een periode van één maand gaat, dan moet dat huurcontract met 1/12de worden verlengd, alsook de betaling van het salaris."