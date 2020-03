Gent heeft nieuwe beloftentrainer beet, Dupré blijft mogelijk toch bij de Buffalo's

AA Gent ontsloeg maandag Frédéric Dupré als beloftencoach. Hij wordt opgevolgd door Manu Ferrera.

Ferrera zal tot het einde van het seizoen de assistentie krijgen van Etienne De Wiseplaere en ook de volgende drie seizoenen de jonge Buffalo’s coachen. Dat staat te lezen op de clubsite.

Ferrera was in het verleden al actief in verschillende functies bij de Oost-Vlamingen. Zijn laatste job was die van assistent bij de nationale ploeg van Iran. Hij is de broer van Emilio en de neef van Yannick.

De Buffalo’s zouden Dupré graag toch aan boord houden en boden hem een job als scout aan. De voormalige profvoetballer vroeg een week bedenktijd.