Afscheid van de bekendste Belgische doelman aller tijden: "In de hemel zijn geen dagschotels"

Slecht nieuws komt nooit alleen. Naast de pandemie van COVID-19 moesten we dinsdagavond ook nog eens afscheid nemen van de meest legendarische doelman ooit in België. De voetbalwereld is in rouw.

Johny Voners - artiestennaam van Johny Hoebrechts - was een bekend acteur en zanger. Dinsdagavond overleed hij aan de gevolgen van een slepende ziekte op 74-jarige leeftijd.

Voners werd vooral bekend dankzij F.C. De Kampioenen. Daarin speelde hij sergeant Xavier Waterslaegers, misschien wel de bekendste (en slechtste) doelman ooit in België. En dus reageerde de voetbalwereld massaal op zijn overlijden - bekijk hier nog eens de reacties!

Cultureel erfgoed

Na meer dan een kwarteeuw is Voners door zijn rol in F.C. De Kampioenen een stukje cultureel erfgoed geworden. Dankzij de vele herhalingen op de VRT hebben verschillende generaties al mogen kennismaken met de vele misverstanden rondom de voetbalploeg.

Hoogtepunten genoeg dan ook in de rijke carrière van Xavier Waeterslaegers, die als doelman begon en later ook coach werd van de voetbalploeg, om uiteindelijk toch opnieuw de doelman te worden van de ploeg. Hij verzamelde meer dan 500 wedstrijden voor de ploeg en werd daarvoor ook in de bloemetjes gezet.

In een aflevering in seizoen 14 speelde Xavier Waterslaeghers overigens al eens alsof hij dood was, om Fernand Costermans de stuipen op het lijf te jagen als geest.

"Nu ben ik in de hemel. Pas op: ik ben daar graag, iedereen is daar lief en vriendelijk, maar daar zijn geen dagschotels", klonk het toen. Hopelijk voor Johny zijn er wél dagschotels. Rust in vrede, sergeant. Ter plaatse rust!