🎥 Dáár is al het WC-papier naartoe! Voetballers leven zich uit met nieuwe challenge

Vanaf het moment dat er sprake was van verstrengde maatregelen om het coronavirus in te perken of zelfs een lockdown sloegen veel mensen aan het hamsteren. WC-papier stond hoog op het verlanglijstje.

De kans is groot dat veel mensen nu met een hoop toiletpapier zitten thuis waar ze geen blijf mee weten. De spelers van Antwerp lieten alvast zien dat de WC-rollen niet alleen kunnen dienen voor, wel ja, hetgeen waarvoor ze gebruikt moeten worden. Ivo Rodrigues liet zien hoe je kan jongleren/hooghouden met een toiletrol. Een echte bal kan immers heel wat schade aanrichten als u 'in uw kot' moet blijven. Hij daagde de fans van Antwerp uit om hem na te doen. #stayathomechallenge🏡⚽️ @ivotrodrigues geeft alvast het goede voorbeeld! 👏



Deel in de comments jouw challenge en daag 3 andere Reds uit! 👇 pic.twitter.com/o0WXsN9dwh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 16, 2020 Ook bij KV Mechelen weten ze van wanten. Op #workoutwednesday houden we jou in beweging 🤸‍♂️

👉 Neem 'n rol wc-papier

👉 Jongleer zo lang mogelijk

👉 Film het

👉 Neem deel via onze Facebook page: https://t.co/Vc2K8vWf5k



🎁 Diegene die de rol wc-papier het langst kan hooghouden, krijgt een verrassing #stayathomechallenge pic.twitter.com/fgNplSgIZt — KV Mechelen (@kvmechelen) March 18, 2020