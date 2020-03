Pro League neemt nog meer drastische (en logische) beslissingen: geen trainingen meer, "redelijke termijn om spelers wedstrijdfit te krijgen" en hulp aan amateurvoetbal

De Raad van Bestuur van de Pro League hield vandaag via Conference Call een vergadering in hoogdringendheid. Belangrijkste agendapunt was uiteraard de Coronacrisis die vandaag Europa teistert.

De bestuurders besloten in de vergadering met unanimiteit dat, conform de beslissingen van het Nationale Veiligheidsraad, de trainingen in alle Pro League clubs zouden stilgelegd worden tot minstens 5 april, onder voorbehoud van verdere beslissingen van de overheid. Een herneming van de competitiewedstrijden zal gebeuren in functie van de herneming van de trainingen bij onze clubs, waarbij uiteraard een redelijke termijn in acht zal genomen worden om de spelers wedstrijdfit te krijgen. De beslissing over het hernemen van de wedstrijden en speeldagen die voor eind juni gespeeld kunnen worden, zal dan genomen worden. Onmiddellijke bijdrage aan amateurvoetbal De Pro League is vertegenwoordigd in de Corona-werkgroepen op het niveau van het Belgisch voetbal (onder leiding van de KBVB) en het Europese voetbal (onder leiding van UEFA) en volgt vanop de eerste rij de evoluties. Zo kan ze kort op de bal spelen, uiteraard steeds met de gezondheid van de bevolking, de fans, spelers en medewerkers als leidraad. De bestuurders van de Pro League besloten unaniem om de 2de schijf van de solidariteitsbijdrage van €800.000 aan het amateurvoetbal onmiddellijk te betalen. Het profvoetbal wil zo zijn steun betuigen aan de 16 clubs uit de 1e klasse van het amateurvoetbal, die door de omstandigheden zwaar onder druk staan.