Zlatan op zijn Zlatans: "If the virus don't go to Zlatan, Zlatan goes to the virus!"

Zlatan Ibrahimovic heeft zo zijn eigen manier om met de dingen om te gaan. Maar hij heeft ook een heel groot hart. Op zijn persoonlijk Instagram-account kwam hij met de boodschap dat hij een fundraiser gaat opstarten om in Italië de strijd tegen het coronavirus aan te gaan.

"Italië heeft me zoveel gegeven en ik wil in deze dramatische tijden nog meer teruggeven aan het land waarvan ik zoveel houd", opent Ibrahimovic zijn boodschap. Ibrahimovic heeft namelijk voor Juventus en Inter Milaan gespeeld en is nu aan zijn tweede periode bij AC Milan bezig.

Ibrahimovic opent daarom een fundraiser en hoopt dat veel voetballers hem volgen en doneren om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. "Ik reken op de generositeit van mijn collega's en alle andere professionele ateleten om een kleine of grote donatie te doen om het virus weg te drijven. Samen kunnen we de ziekenhuizen, dokters en verzorgers helpen, diegene die zich elke dag inzetten om onze levens te redden".

Afsluiten doet Ibrahimovic zoals alleen hij kan: "If the virus don’t go to Zlatan, Zlatan goes to the virus!"