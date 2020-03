Liverpool-ster tast in buidel voor bestrijding coronavirus in zijn land

Liverpool-winger Sadio Mané heeft ook zijn steentje bijgedragen in de strijd tegen het coronavirus. De Senegalees doneert 45.000 euro aan gezondheidsorganisaties in zijn thuisland waar het coronavirus ook aanwezig is.

In Senegal zijn er slechts 27 mensen officieel besmet met het coronavirus maar toch heeft de overheid besloten om een inreisverbod in te voeren in het Afrikaanse land. De mensen rond Mane laten weten dat de winger een spontane donatie gedaan heeft toen hij hoorde van de situatie in zijn thuisland. Op social media roept hij zijn landgenoten op om alle voorzorgsmaatregelen te nemen en voorzichtig te zijn. Mane en zijn ploegmaats trainen nog wel in Liverpool, maar ze volgen individuele programma's.