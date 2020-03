Spaanse ref dacht geniaal idee te hebben als uitlaatklep: "Scheld mij maar uit, niet uw naasten"

De ene persoon kan er makkelijker mee om dan de andere, maar het is voor iedereen een uitdaging om binnen te blijven zolang het coronavirus in ons land is. Een Spaanse scheidsrechter wou zijn lotgenoten van een uitlaatklep voorzien in geheel eigen stijl.

Met een boodschap op sociale media stond hij de mensen toe om audioberichten naar hem te sturen: "Hoi. Ik ben al tien jaar scheidsrechter in het voetbal. Als jullie dezer dagen de behoefte hebben om iemand de huid vol te schelden om zelf mentaal gezond te blijven, vraag dan mijn nummer en stuur me audioberichten met jullie boodschap. Zo zitten uw naasten er niet mee opgescheept." Een nobel initiatief van de Spaanse scheidsrechter, maar het stuitte wel op flink wat kritiek. Hij heeft zijn bericht dan ook snel offline gehaald. Niet elke scheidsrechter wil het mikpunt van spot zijn. "Kritiek op refs is niet aan de mens zelf, maar aan de uitvoerder van een bepaalde rol gericht. Wees ervan bewust dat de scheids ook maar een mens is", besloot hij. Hola amigos! He borrado el famoso tuit, mi intención era precisamente denunciar que no es justo que una persona se sienta mejor insultando a otra. Sé que en el fútbol no se insulta a la persona, sino a la figura, pero debéis ser conscientes que detrás hay una persona como yo, — Jandro (@JandroCastroAl) March 18, 2020