Eerste grote naam in Europa zet spelers op tijdelijke werkloosheid: Rode Duivel is het slachtoffer

Economisch zijn het zware tijden voor professionele voetbalclubs. De lonen van de spelers en de staf dienen betaald te worden, maar een groot deel van de inkomsten valt weg.

En die situatie is niet langer houdbaar voor Olympique Lyonnais. De traditieclub in de Franse Ligue 1 treft daarom een harde maatregel; iedereen op de sportieve loonlijst van de club wordt op gedeeltelijke werkloosheid gezet.

Hoe lang de maatregel van kracht zal zijn is niet duidelijk. "Tot nader order", communiceerde Lyon. Tot er meer nieuws komt van hogere instanties dus. In Frankrijk liggen de matchen en de trainingen volledig stil. Rode Duivel Jason Denayer en zijn ploegmaats zullen dus even met minder moeten rondkomen.