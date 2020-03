🎥 Obbi Oularé heeft een belangrijke boodschap in deze periode van quarantaine

De aanvaller van Standard wil dat gezondheid een prioriteit is in deze tijd van pandemie.

Quarantaine kan voor sommige mensen moeilijk zijn, maar Obbi Oularé heeft een boodschap voor deze mensen. De jonge aanvaller van Standard wil dat iedereen thuis actief blijft. De actie van Keep Moving is ook gericht op het ondersteunen van mensen die de zieken helpen.

"Goedenavond iedereen, oefenen is erg belangrijk in het leven en nog meer in deze moeilijke tijden. Want wie fit en gezond is, is minder gevoelig voor het virus. Daarom vraag ik u om actief te blijven met inachtneming van de gezondheidsregels. Door dit te doen, kunnen we onze steun betuigen aan degenen die zich blijven inzetten om mensen in nood te helpen. Ze verdienen het echt."