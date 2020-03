Thibaut Courtois deelt de leiding in het clean sheet klassement van La Liga

Thibaut Courtois is aan een indrukwekkend seizoen bezig in de Spaanse competitie. De doelman van Real Madrid is betrokken bij bijna elke clean sheet van zijn club.

Real Madrid zit dit seizoen aan dertien clean sheets en twaalf daarvan kunnen aan Thibaut Courtois toegeschreven worden. Een indrukwekkende statistiek voor de Rode Duivel, die duidelijk de eerste doelman is bij de Spaanse topclub. Helaas moet hij de eerste plaats delen met David Soria Solis, de keeper van Getafe. Ook hij zit aan twaalf clean sheets. Team: @realmadriden (13 clean sheets)

Goalkeeper: @thibautcourtois and @DavidSoria18 (12 each)#LaLigaSantander https://t.co/QEpACRlFaz — LaLiga English (@LaLigaEN) March 19, 2020