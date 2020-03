Hernan Losada vertelt hoe hij zijn dagen vult in eenzame tijden: "En als het voorbij is ga ik iedereen knuffelen"

Twee dagen voor de return van de promotiefinale tussen Beerschot en Oud-Heverlee Leuven werd het voetbal opzijgeschoven voor iets veel belangrijkers: de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

En laat voetbal nu net datgene zijn waarvoor Hernan Losada leeft. De trainer van Beerschot vertelde bij Gazet van Antwerpen hoe hij deze 'dagen zonder voetbal' vult. "'s Ochtends mediteer ik en overdag sport ik veel. Drie dagen sporten en vervolgens een dagje rust." Maar het is niet omdat er niet gevoetbald wordt dat hij er niet meer mee bezig is.

Alles in perspectief

"Ik ben mijn Pro License (trainersdiploma) aan het afronden. Samen met de technische staf ben ik bezig met scoutingsopdrachten en we zijn de huidige kern aan het evalueren met het oog op volgend seizoen. En als ik boeken lees, gaan die ook over voetbal", ging de Argentijn verder.

De coronacrisis plaatst alles in perspectief. Losada beseft maar al te goed dat voetbal nu niet op de eerste plaats komt. "Zo stond ik mee op mijn balkon te applaudisseren voor de mensen in de zorgsector. Zij en de dokters en verpleegkundigen zijn de echte helden. Als deze crisis voorbij is ga ik veel knuffelen. Assistenten, spelers, vrienden en mijn familie in Argentinië", besloot hij.