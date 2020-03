"Zonder coronacrisis was het gedaan" & "Pas gerust als alle handtekeningen zijn gezet": Stijn Vreven hoopt op een goede afloop bij Lokeren

Vrijdag 20 maar zou Lokeren aan play-off 3 begonnen zijn tegen Roeselare. De Waaslanders waren wellicht niet aan de aftrap verschenen, want de spelers wachten al een hele poos op hun geld. Nu lijkt er toch een oplossing in de maak.

Door de coronacrisis moet Lokeren niet tegen maandag 23 maart, maar pas binnen enkele weken met de gevraagde miljoenen op de proppen komen. Tegen dan hoopt de club aan centen te geraken via een nieuwe investeerder.

Zonder de coronacrisis was het wellicht gedaan met deze club.

"Er zijn veel mogelijke investeerders de revue gepasseerd, maar de deal ketste telkens af. Daarom zal ik nu pas gerust zijn als alle handtekeningen zijn gezet", liet Lokeren-trainer Stijn Vreven optekenen in Het Belang van Limburg. "Zonder de coronacrisis was het wellicht gedaan met deze club."

Honderd procent zeker in een goede afloop is de Limburgse trainer dus niet, maar hij heeft er wel een positief gevoel bij. "De bewindvoerder zegt dat het er goed uitziet en hij heeft een neutrale rol. We moeten hem geloven als hij zegt dat er op korte termijn een opening is om tot een deal te komen", besloot hij.