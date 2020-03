22 maart 2020: zo zou de bekerfinale kunnen geweest zijn

Normaal gezien staan Club Brugge en Antwerp zondag tegenover elkaar in de finale van de Beker van België in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Wanneer de bekerfinale gespeeld zal/kan worden, is nog niet bekend.

De bekerfinale staat altijd garant voor veel sfeer en volksfeesten langs beide supporterskringen op hun weg naar Brussel. Maar in België zal dat dus nog even moeten wachten voor de supporters van Antwerp en Club Brugge zich klaar kunnen stomen. Toch laten we u graag zien hoe het zou kunnen zijn op vlak van sfeer in het stadion als de twee teams elkaar treffen:





