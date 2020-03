Arnaut Danjuma Groeneveld haalt zijn gram tegenover de haters en mensen die aan hem twijfelden

Nog maar 23 jaar is hij, maar Arnaud Danjuma Groeneveld heeft al het een en ander meegemaakt. Twee jaar geleden voetbalde hij nog in de Nederlandse tweede klasse.

Twee jaar geleden was Danjuma aan de slag bij NEC, een tweedeklasser in Nederland. Hij scoorde in het seizoen 2017/18 11 goals en gaf 17 assists en werd opgemerkt door de bondscoach van Jong Oranje. De flankaanvaller scoorde meteen bij zijn debuut tegen België.

Man van 18 miljoen

Zijn prestaties waren ook in het og gesprongen bij Club Brugge, dat meer dan 2,5 miljoen voor hem betaalde. De overstap naar een topclub nam hij probleemloos. Danjuma schitterde onder meer in de Champions League, maar kende doorheen het seizoen ook het nodige nodige blessureleed. Toch plukte Bournemouth de Nederlander, intussen al A-international, weg voor 18 miljoen euro.

In een post op Instagram blikt Danjuma terug op zijn debuut bij Jong Oranje en haalt hij zijn gram tegenover de mensen die hem niet steunden.

"Er waren veel haters en mensen die aan me twijfelden toen, omdat ik de enige was die in tweede klasse speelde. Maar ik zette me erboven. Dat is wat ik doe! Ik voel geen druk van haters en twijfelaars. De enige die mij kan verslaan, dat ben ikzelf."