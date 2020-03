De barrages voor EURO 2021: waar komen de winnaars terecht?

Het EK 2020 is uitgesteld naar 2021. En dus staan ook de barrages ingepland voor een later tijdstip. Welke vier landen kunnen alsnog naar het EK?

Het zal nog enkele maanden duren voor we de laatste vier landen kennen die zich zullen plaatsen voor het EK 2021. De teams werden op basis van resultaten in de Nations League in vier groepen van vier landen gestoken, waarbij enkel de winnaar na halve finales en een finale naar het EK mag.

League A

De halve finales zijn IJsland - Roemenië en Bulgarije - Hongarije. IJsland of Roemenië spelen een eventuele finale in eigen huis.

Als Roemenië de eindzege pakt, dan komen ze in de groep van Nederland, Oekraïne en Oostenrijk terecht - om zo thuismatchen in Boekarest te spelen in 2021. Een ander team dat wint? Dat komt terecht bij Frankrijk, Portugal en Duitsland.

League B

Bosnië-Herzeogevina neemt het op tegen Noord-Ierland, Slowakije tegen Ierland. Een finale tussen de beide Ierlanden in Belfast? Dat is mogelijk in principe.

Wie ook wint hun duels zullen in Bilbao en Dublin worden gespeeld, omdat Ierland de kans moet krijgen op thuiswedstrijden op het EK. Spanje, Zweden en Polen zijn de tegenstanders.

League C

Servië - Noorwegen en Schotland - Israël zijn de halve finales van League C. Wie zich ook weet te plaatsen mag in groep D plaatsvinden om te spelen tegen Engeland, Kroatië en Tsjechië. Dit om Schotland de kans te geven zijn thuismatchen in Glasgow te spelen.

League D

Georgië, Wit-Rusland, Macedonië of Kosovo: een van hen zal geschiedenis schrijven met plaatsing voor het EK, dat is nu al duidelijk.

Als Roemenië zich plaatst (zie League A), dan komt de winnaar van deze vier bij Frankrijk, Portugal en Duitsland terecht. In het andere geval wordt het Nederland, Oekraïne en Oostenrijk als tegenstanders.