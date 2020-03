Belangrijk voor alle amateurvoetballers en jeugdspelers: deadline nadert, wat gaat KBVB doen?

Even de zorgen van de profspelers buiten beschouwing gelaten: de groep voetballers waarvoor beslissingen zich het meest opdringen, zijn de amateur- en jeugdspelers. Op 30 april moeten die beslist hebben voor welke ploeg ze volgend seizoen gaan spelen.

Bij spelersvakbond Sporta komen er honderden vragen binnen van verontruste spelers en ouders. Hoe zit het met die deadline, want er heerst veel onduidelijkheid omdat de kampioenschappen niet zijn afgewerkt. In welke reeks speelt de ploeg waar ze volgend jaar voor willen tekenen?

De kans is immers vrij groot dat de competities - zeker in provinciale en bij de jeugd - helemaal niet meer zullen herbeginnen dit seizoen. "Daar krijgen we inderdaad veel vragen over", zegt Sebastien Stassin van Sporta. "Als ze nu hun ontslag moeten indienen zonder te weten in welke reeks ze volgend seizoen zullen uitkomen... Dat is heel moeilijk."

Ouders ongerust

Ook bij de jeugd is dat een probleem. "Niet alle evaluaties bij de jeugd zijn zelfs al gebeurd. Ouders weten niet of hun kind mag blijven of moet vertrekken. Ze bellen om te vragen of ze nu al zouden durven tekenen bij een andere ploeg. Ook daar weten ze niet altijd in welke reeks die ploeg volgend seizoen gaat aantreden, wat toch belangrijk is."

Er werd bij de KBVB al gevraagd om de deadline op te schuiven naar eind mei, maar daar moet nog over overlegd worden. In ieder geval moet er snel een beslissing genomen worden, want momenteel is het zo dat als er tegen 30 april geen ontslag is ingediend, de speler in kwestie vastzit aan zijn huidige club.