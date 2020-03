Twee Nigeriaanse spelers, waarvan één international, komen tragisch om het leven

Ifeanyi George en Emmanuel Ogbu, twee spelers van Enugu Rangers, hebben een verkeersongeval in hun thuisland niet overleefd. Ze keerden terug naar Lagos, de grootste stad van het land, nadat de binnenlandse competitie werd stilgelegd.

George, een 26-jarige aanvaller, droeg twee keer het shirt van de Super Eagles, het nationale voetbalelftal van Nigeria.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt