Totaal van het pad af: clubs met een voorbeeldfunctie die nu per se weer willen beginnen trainen

Wolfsburg, Napoli, RB Leipzig... Het zijn een paar clubs die de adviezen van zowat elke viroloog en expert ter wereld in de wind slaan en weer willen beginnen trainen. Wat bezielt zulke clubleiders?

Met Dries Mertens en Koen Casteels zijn er twee Belgen die dus - weliswaar in kleine groepjes - de trainingen moeten hervatten. In tijden dat we allemaal bevolen worden om in ons kot te blijven, gaan clubs met een voorbeeldfunctie richting hun honderdduizenden fans daar dus regelrecht tegenin.

Verbod vanuit de regering

Niemand vindt de huidige situatie leuk, echt niemand. Regeringen - ook de onze - hebben al genoeg problemen om de maatregelen te laten respecteren en dan gaat de 'brood en spelen-industrie' zomaar even tegendraads doen. Het ware beter dat er een verbod van hogeraf komt. In België had spelersvakbond Sporta al contact met de Italiaanse collega's en voorzitter Damiano Tomassi veroordeelt het initiatief volledig.

In het geval van Napoli is het zelfs totaal onverantwoord. In de Laars zijn de voorbije weken duizenden doden gevallen door het coronavirus, Dat een niet-essentieel bedrijf dan gewoon beslist om zich even van de rest af te zonderen, grenst aan het onwaarschijnlijke. Pas op, Lazio en Cagliari wilden ook herbeginnen, maar die bogen intussen onder de publieke opinie. Laat de regering het dan gewoon verbieden...

Het Inter van Romelu Lukaku neemt zijn verantwoordelijkheid wel op en roept op om niet te trainen tot de situatie onder controle is. De drie voorgenoemde ploegen zijn het daar niet mee eens. Het zegt veel over het gezond verstand aan de top van die clubs.

Brood en spelen

De Pro League nam in ons land een gezamelijk standpunt in en verbood alle trainingen. Laten we zeggen dat onder andere Club Brugge en AA Gent het anders wel even geprobeerd zouden hebben. Maar na overleg met dr. Van Ranst kwam er toch de juiste beslissing uit de bus.

Laten we nu met z'n allen even naar de experten luisteren en allemaal door de zure appel heen bijten. Het is de bedoeling dat we zo snel mogelijk weer buiten kunnen, ook de voetballers. Even wat onverantwoorde risico's nemen zal dat zeker niet ten goede komen. Ook al missen we allemaal ons 'brood en spelen'.