Rio Ferdinand is een grote fan van rechtsachter van Manchester United: "Ook op deze positie zou hij geweldig zijn"

Manchester United is misschien wel één van de grootste slachtoffers door het coronavirus. De laatste weken ging het namelijk beter met de Engelse topclub en ze deden nog volop mee voor een plaats in de Champions League volgend seizoen.

Het draaide de laatste weken goed bij de Mancunians. vooral Bruno Fernandes leek daarvoor verantwoordelijk te zijn. Toch geeft Rio Ferdinand, ex-speler van Manchester United, ook veel lof aan Aaron Wan-Bissaka, de rechtsachter van de Engelse topclub.

"Hij is geweldig. Als ze met drie achterin zouden spelen zouden ze hem ook als centrale verdediger kunnen gebruiken. Het hangt natuurlijk van de wedstrijd af, maar hij is gewoon briljant. in een één tegen één situatie is niemand beter dan hem", aldus Ferdinand in een Q&A op Instagram.