Waar ligt de toekomst van Adnan Januzaj? Zelf heeft hij een duidelijke voorkeur

Roberto Martinez liet er in januari geen twijfel over bestaan dat Adnan Januzaj beter andere oorden opzocht als hij kans wou maken op een EK-selectie. De winger bleef uiteindelijk toch gewoon bij Real Sociedad.

In de periode tussen het einde van de wintermercato en het losbarsten van de coronacrisis, deed de ex-speler van Manchester United het een stuk beter dan in de tweede helft van 2019. Het EK van 2020 is intussen ook opgeschoven naar de zomer van 2021.

Tegenover Mundo Deportivo was de Rode Duivel kort maar krachtig over zijn toekomst. “Als het van mij afhangt, blijf ik gewoon bij Real Sociedad.”

Januzaj ligt nog tot juni 2022 onder contract in Noord-Spanje.