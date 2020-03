Na twee maanden onderhandelen wil Manchester United bijzonder dure slag slaan

Manchester United wil zich versterken me Jadon Sancho. Zo veel is duidelijk. Vorig seizoen liep het mis, komende zomer moet het dan echt gebeuren.

Ole Gunnar Solskjaer maakte vorig jaar van de komst van Jadon Sancho een prioriteit, maar de Engelse dribbelaar haakte af. Man United speelde geen Champions League en zag dat niet zitten.

Nu is de club met een nieuw offensief bezig, bevestigde journalist Fabrizio Romano, die gespecialiseerd is in transfers. Zo was hij de eerste die de deal tussen Manchester United en Harry Maguire aankondigde.

130 miljoen euro, of 198?

Via Instagram had hij het over de interesse van de Red Devils in Sancho. "Man United staat al twee maanden in contact met zijn makelaar en ze maken werk van zijn contract." Dan moet er natuurlijk nog een akkoord gevonden worden met Borussia Dortmund.

Dat het om een monsterbedrag zal gaan staat nu al vast. Het gespecialiseerde Transfermarkt hangt een prijskaartje van 130 miljoen euro aan de winger, voetbalobservatorium gaat nog verder en schatte zijn marktwaarde in op 198,5 miljoen euro.

Dan is er nog een ander probleem: het coronavirus. "Door de pandemie verloopt de communicatie met Borussia Dortmund stroef, maar Manchester heeft er vertrouwen in", aldus Romano.