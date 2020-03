Ondanks strenge maatregelen in Italië test ploegmaat van Castagne positief op het coronavirus

Atalanta Bergamo ligt in een van de zwaarst getroffen gebieden van Italië en toch zit de club nu pas met zijn eerste coronageval. Het gaat om Marco Sportiello, de reservedoelman van Atalanta.

Alle spelers van Atalanta, waaronder ook Rode Duivel Timothy Castagne, zitten al een poos in thuisisolatie. Voor doelman Marco Sportiello zal die nog een poos langer duren, want hij testte positief op het coronavirus. De andere spelers mogen vanaf vrijdag uit quarantaine. Sportiello ondervond nog geen ziekteverschijnselen. In totaal is hij de zestiende speler in de Serie A die positief heeft getest.

In Bergamo, de thuishaven van Atalanta, ligt het aantal besmettingen zeer hoog. Nog voor de crisis goed en wel was uitgebroken werd de verspreiding wellicht versterkt door de Champions League-match tussen Atalanta en Valencia. Spelers en fans reisden toen naar Milaan af om die match af te werken.