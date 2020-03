Opvallend verhaal naar buiten gekomen over Arjen Robben: Nederlander zou om zeer verrassende reden Chelsea gekozen hebben boven Manchester United

Arjen Robben heeft er een rijkgevulde carrière opzitten. De Nederlander speelde ook een periode bij Chelsea, maar hij had in plaats daarvan ook bij Manchester United kunnen spelen. Hij heeft de Engelse topclub echter om een verrassend reden afgewezen.

Arjen Robben was enorm populair bij PSV en in 2004 kon hij naar verschillende Europese topclubs. Sir Alex Ferguson was zeer geïnteresseerd in de Nederlander en Robben is ook langsgeweest op de club, maar toch heeft hij voor Chelsea gekozen.

Daar zou een opvallende reden achter zitten. Volgens Rio Ferdinand vond Arjen Robben de geur in het trainingscentrum van Manchester United namelijk niet aangenaam. "Ik kon het echt niet geloven. Hij zou een geweldige speler voor ons geweest zijn", aldus Rio Ferdinand op Instagram.