'Bankier' Luc Deleu reageert ferm na huiszoekingen bij advocatenkantoren voor de overname van Anderlecht in 2017

Twee advocatenkantoren kregen twee weken geleden bezoek van speurders omtrent de overname van Anderlecht die eind 2017 in gang werd gezet. Nu is er ook een reactie gekomen van een van de belangrijke figuren van toen.

Het was De Tijd die met het verhaal naar buiten kwam over de huiszoekingen bij enkele advocatenkantoren in de zaak rond de overname van Anderlecht door Marc Coucke in 2017.

Alles netjes op papier

Luc Deleu van Van Landuyt & Vennoten reageert nu op die zaak: "Het gerecht zoekt in dit verhaal naar iets dat er niet is", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Ik maak me in de verste verte geen zorgen. Alles staat netjes op papier en de deal is helemaal transparant verlopen."