'Malinwa bespreekt donderdag de situatie om verlies te beperken'

KV Mechelen kon een goede zaak doen dit seizoen, ook financieel. De deur richting play-off 1 stond al op een grote kier, maar nu is het ook voor De Maneblussers bang afwachten. En tijd voor actie?

Vorig seizoen was er een verlies van acht miljoen euro te noteren bij KV Mechelen, maar de goede campagne dit seizoen - inclusief mogelijk nog play-off 1 - had daar dit seizoen verandering kunnen in brengen.

Videoconferentie

Zeker als de zesde plaats op speeldag 30 zou zijn vastgehouden, dan hadden de opbrengsten van play-off 1 voor winst kunnen zorgen. Nu wordt het opnieuw bekijken en het verlies proberen beperkt te houden.

Het directiecomité van de club zal volgens Gazet van Antwerpen op donderdagnamiddag een videoconferentie houden om te bespreken hoe het de situatie zal aanpakken. De spelers worden ondertussen via een Polarsysteem gevolgd en volgen individuele trainingsessies.