Courtois beantwoordt vragen van fans: "Misschien zou ik ook als spits kunnen spelen"

Een kwinkslag was nooit veraf tijdens de Q&A. “Op welke positie zou je spelen als je niet in doel stond?”, wou iemand weten.

“Ik begon ooit als linksachter, maar na mijn kopbal tegen Valencia, zou ik misschien ook als spits uit de voeten kunnen.”

Hij kreeg ook de vraag wat zijn favoriete save aller tijden was. In zijn antwoord zullen veel landgenoten zich kunnen vinden: mijn redding tegen Neymar op het WK van 2018.

Thank you for all your questions! 🙌🏼 During times like these, it's important to be there for each other. 💪🏼 Stay safe and #StayAtHome. #TC13 pic.twitter.com/PeW9ZTyhe5