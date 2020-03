🎥 Throwback Thursday: exact twaalf jaar geleden scoorde Witsel bij debuut voor Rode Duivels

Witsel mocht aan de rust Stijn De Smet komen vervangen. Marokko stond op dat moment 0-2 voor, maar vijf minuten ver in de tweede helft maakte Witsel er al 1-2 van. De bezoekers zouden het na twee late doelpunten uiteindelijk halen met 1-4.

Twaalf jaar later zit Witsel aan 105 wedstrijden en negen doelpunten.

1⃣2⃣ years ago, @AxelWitsel28 scored his first goal in his first game 😎 pic.twitter.com/5UaVjAsOuc