'Club Brugge lijkt slag thuis te halen en gaat akkoord sluiten met Ajax over huur met (verplichte) aankoopoptie'

Club Brugge en AFC Ajax zijn nog steeds 'on speaking terms' rond een transfer van Razvan Marin. En het lijkt er steeds meer op dat blauw-zwart zijn slag zal thuishalen.

Via DEZE LINK kan je de evolutie van de blauw-zwarte interesse in de middenvelder nog eens doornemen. En er is goed nieuws: de onderhandelingen gaan de goede kant uit.

Aanvankelijk was AFC Ajax enkel zinnens om Razvan Marin definitief van de hand te doen. De Nederlandse landskampioen wil de investering van dertien miljoen euro - destijds op de bankrekening van Standard gestort - terugverdienen.

Edwin van der Sar en Marc Overmars beseffen echter ook dat het financieel lastige tijden zijn. Het coronavirus zorgt voor onzekerheid, terwijl Club Brugge niet zomaar miljoenen gaat ophoesten voor een speler met weinig matchritme.

Huren met optie tot (verplichte) aankoop

Voetbal International weet dat Marin wellicht de overstap naar West-Vlaanderen zal maken op huurbasis. Er is bovendien sprake van een aankoopclausule die automatisch wordt gelicht als Marin bepaalde doelen bij Club Brugge bereikt.