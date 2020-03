Waarom Frenkie De Jong voor Barcelona koos en niet voor een andere topclub en de rol die Nouri daar vanuit zijn ziekbed in speelde

Na meer dan 2,5 jaar in coma te hebben gelegen is Abdelhak Nouri, de onfortuinlijke voetballer van Ajax die in 2017 hersenschade opliep, daaruit ontwaakt. Dat bevestigde zijn familie.

Zijn ploegmakkers van bij Ajax en tevens ook goede vrienden Donny van de Beek en Frenkie De Jong gingen geregeld bij hem langs. Laatstgenoemde ook toen hij in 2019 in de belangstelling had van verschillende topclubs en een keuze moest maken.

"Toen ik de knoop moest doorhakken ging ik naar het verzorgingstehuis en de moeder van Appie (Nouri, nvdr) was er ook. Zijn boer Mo zei altijd al dat ik naar Barcelona moest gaan. Ik was nog aan het twijfelen en zijn moeder kwam binnen. Ze vroeg aan Appie naar welke club ik moest gaan en ze begon op te sommen. Toen ze vroeg of ik voor Barcelona moest kiezen gaf hij een signaal, zeg maar", vertelde De Jong in De Wereld Draait Door. Uiteindelijk koos De Jong ook voor Barça.