Geen technische werkloosheid, wel maatregelen bij KV Mechelen: "zo zijn we solidair met de zorgsector"

Ook bij KV Mechelen is er de afgelopen dagen en weken nagedacht over hoe het de coronacrisis financieel te boven zou komen. Nu is er een beslissing gevallen.

Malinwa laat via de sociale media weten hoe het de komende weken (en maanden?) wil overbruggen.

Het kiest niet voor technische werkloosheid, maar gaat in overleg met de spelersgroep over loonafstand. De staf leent de helft van het loon in. Verder schenkt KVM ook 100.000 euro aan de zorgsector in de regio.