Dan toch geen Belgische topclub voor Frank Boya? Er is buitenlandse interesse

De Kameroener doet het uitstekend in de Belgische competitie. Antwerp en AA Gent toonde al interesse in de middenvelder van Moeskroen, maar hij kan nu ook op interesse rekenen van Trabzonspor.

Volgens Nord Eclair zou de Turkse leider Trabzonspor volgende zomer een bod willen doen op Frank Boya. De middenvelder speelt een sterk seizoen bij Moeskroen en hij speelde zich ook al in de kijker van Antwerp en AA Gent.

Frank Boya kwam bijna drie jaar geleden aan in Moeskroen. Hij kwam over van TSV 1860 München. Vorig seizoen had Frank Boya zich onder leiding van Bernd Storck definitief gevestigd in het elftal van Moeskroen en de komst van Bernd Hollerbach heeft zijn status op geen enkele manier veranderd, integendeel. Dit seizoen miste hij slechts één wedstrijd: hij was geschorst tegen Cercle Brugge.

Aan het einde van zijn contract kan de middenvelder dus gratis naar Turkije om bij Trabzonspor het stokje over te nemen van Jon Obi Mikel, de voormalige Chelsea-middenvelder, die vorige week besloot zijn contract te verbreken.