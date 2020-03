Japanse middenvelder definitief van Antwerp, ook opties van beloftevolle jongeren worden gelicht

Bij Antwerp zijn ze tevreden over de 22-jarige Koji Miyoshi. Daarom hebben ze bij de club besloten om de Japanner definitief over te nemen van Kawasaki Frontale. Hij speelde dit seizoen voorlopig 15 wedstrijden en daarin was hij goed voor 3 doelpunten.

Hoewel Koji Miyoshi niet altijd in de basis stond bij Antwerp, heeft de Belgische club toch beslist om de huur van de Japanner definitief te maken. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij een contract getekend tot juni 2023. De middenvelder was dit seizoen al goed voor 3 doelpunten in 15 wedstrijden. Hij moest in het begin van het seizoen vooral tevreden zijn met invalbeurten, maar in november kreeg de Japanner te maken met een enkelblessure. In de laatste weken van de reguliere competitie wisselde hij invalbeurten af met basisplaatsen. Andere contracten Antwerp zou ook nog bezig zijn met andere contracten. Volgens Het Laatste Nieuws hebben ze de opties van Robbe Quirynen (twee seizoenen), Laurent Mendy en Li Haoran (beide één seizoen) gelicht.