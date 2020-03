UEFA houdt alle opties open: "Eventueel werken we dit seizoen begin volgend seizoen af"

Het is nog steeds koffiedik kijken wanneer er opnieuw zal kunnen worden gevoetbald. De UEFA houdt alleszins rekening met verschillende opties.

“Niemand weet wanneer de pandemie zal eindigen”, trapte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin een open deur in bij La Republicca.

“We hebben een plan A, B en C. We hebben contact met de verschillende competities, de clubs en we hebben een werkgroep. Net als alle andere sectoren moeten we afwachten.”

“Er liggen nog veel pistes op tafel: hervatten in mei, juni, juli of zelfs gewoon begin volgend seizoen. Dan moet het nieuwe seizoen maar wat later aanvangen.”