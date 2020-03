De tijd vliegt: vijf jaar geleden debuteerde dit duo voor de Rode Duivels

Exact vijf jaar geleden speelde België een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Twee Rode Duivels vierden die dag hun debuut.

Twintig minuten voor tijd mocht Yannick Carrasco Marouane Fellaini aflossen. Niet veel later kwam ook Michy Batshuayi voor het eerst tussen de lijnen. Drie minuten later legde Batsman de 5-0-eindstand vast.

Batshuayi zit intussen aan 29 caps, 1206 minuten en 16 doelpunten. Dat komt neer op één goal om de 75 minuten. Straffe cijfers. Carrasco speelde intussen 41 wedstrijden. Hij trof zes keer raak.

On this day 5⃣ years ago @mbatshuayi and @CarrascoY21 made their debut as Belgian Red Devils! 🇧🇪🙌 pic.twitter.com/T7TkVginmB — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 28, 2020